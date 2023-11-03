Обстрілів енергосистеми України не уникнути: розвідка вже знає можливі дати

У ГУР визнали, що атаки неминучі

Україна має бути готова до нових терористичних атак росії на об’єкти енергосистеми взимку. Поки що немає й натяку на те, що ворог міг змінити свою тактику.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україні" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, росіяни точно не повернулися до норм міжнародного права чи принципів гуманізму, а значить обстріли незабаром відновляться.

"Чи є шанс, що людожер стане раптом вегетаріанцем? Напевно, є. Але все ж таки треба готуватися до того, що людожер і далі захоче вбивати і є щось живе. Тому, звичайно, Україна готується до продовження терористичних атак...

Ця держава-терорист, яка щодня продовжує завдавати ударів по мирним українським містам, продовжує знищувати громадянську інфраструктуру та вбивати мирних українців. Відповідно, що стосується зимового періоду та потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику — це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль", - заявив він.

Також розвідник зізнався, що його відомство приблизно знає, коли саме росія планує завдавати ударів. Однак озвучувати дати та терміни він передбачувано не став.

"Ця інформація збирається з різних джерел. Такі дані є і вони враховуються у загальних планах щодо протидії подібним атакам.

Остаточне рішення росіян може бути скориговано будь-якої миті, тому робити будь-які анонси буде неправильно. Будь-який сигнал повітряної тривоги треба враховувати всім — і цивільним, і військовим", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти накопичують ракети повітряного базування, що може стати ознакою масованих атак по об’єктах енергосистеми України.