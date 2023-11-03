Армія рф штурмує Авдєєву недарма: підполковник назвав головну мету окупантів

Військове керівництво росії не шкодує людського ресурсу для досягнення поставленої мети

Російські окупанти мають дві мети захоплення Авдіївки та всієї Донецької області загалом — політичної та військової. Тому ворог 10 жовтня атакує українські позиції, втрачаючи при цьому до 70% своїх солдатів.

Таку думку висловив підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка" військовий експерт Володимир Гулима. Про це він розповів в інтерв’ю Оглядачеві.

Володимир Гуліма пояснив, що є певні проблеми довкола іноземної допомоги Україні. До цього додалися ще й події Близького Сходу, де Ізраїль намагається знищити терористичну організацію ХАМАС. Як результат, частина уваги і допомоги Заходу переключена саме туди. Російські пропагандисти намагаються трактувати зволікання у виділенні фінансів і техніки Україні як втрату підтримки з боку Заходу. Експерт вважає, що російське керівництво вирішило скористатися ситуацією, що склалася, і досягти певних політичних цілей. Йдеться про захоплення чергового українського міста. У кремлі вважають, що так "вони нібито зберігають якусь міць".

"Таким чином, вони намагаються схилити як українське керівництво, так і світове до думки про необхідність переговорів. Зокрема ми чули, як на це натякав Шойгу. Але зрозуміло, що ці переговори вони не бачать інакше, як тільки на своїх умовах.", – зазначив Володимир Гулима.

Підполковник запасу ще раз наголосив на тому факті, що "особовий склад для російського командування, для російського державного керівництва – це ніщо. Дві-три сотні вбитими, як кажуть, погоди не роблять".

Карта бойових дій Авдіївка, 1 листопада. Джерело deepstatemap.live

Раніше "Телеграф" повідомляв про подвиг 6-ї роти 2-го батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Збройних сил України під час штурму росіянами Авдіївки 10-13 жовтня. Українські військові протрималися у півокруженні три доби.