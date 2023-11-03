Україна без жодного пострілу "ліквідувала" тисячі окупантів: подробиці від американського генерала

Інформаційний тиск України приносить плоди

Україна переконала дезертирувати тисячі російських військовослужбовців, які беруть участь у повномасштабній війні. Завдяки точним інформаційним операціям української сторони поле бою залишили 17 тисяч окупантів.

На цьому наголосив командир американських військ спеціального призначення генерал-лейтенант Джонатан Брага на щорічній конференції Асоціації армії США. Його слова цитує Business Insider.

Він зазначив, що інформаційний тиск України на російських військовослужбовців у ЗМІ та соціальних мережах став важливим інструментом. Завдяки йому службу залишили багато росіян.

"Це 17 тис. солдатів, яких не потрібно було підривати на полі бою чи знищувати. Це послабило захисні механізми російських військ", – заявив Брага.

За його словами, також через соціальні мережі, армія та військова розвідка можуть зібрати докладну інформацію про противника, його техніку та особовий склад. Генерал дав високу оцінку інформаційним спецопераціям України. Брага наголосив, що на тактичному рівні підрив морального духу супротивника та загальної боєздатності підрозділів є невід’ємною частиною військової діяльності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков відреагував на слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут і жодна зі сторін не може просуватися. Він знову згадав про "цілі СВО".

Зверніть увагу! "Телеграф" запитав у військових експертів, що може допомогти Україні переламати ситуацію на фронті: Війна з рф зайшла в глухий кут. Військові аналітики назвали два "вундерваффе", які змінять паритет сил на користь України