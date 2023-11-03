Ціллю став військовий об'єкт: подробиці удару по Івано-Франківщині

Уламки збитого безпілотника впали близько 6 ранку у Калуському районі

Російські окупанти у ніч проти 3 листопада атакували територію України ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Під ударом опинилися західні області, зокрема – Івано-Франківська.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Подробиці вона оприлюднила в своєму Telegram-каналі.

Ворог спрямував дрони по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, що знаходяться на Івано-Франківщіні. Українські захисники збили "Шахед", але його уламки спричинили пожежу.

За данними ДСНС, уламки збитого безпілотника впали близько 6 ранку у Калуському районі. Наразі інформація про жертв, постраждалих і руйнування не надходила.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук уточнила, що на місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано.

У ніч з 2 на 3 жовтня росія атакувала територію України дронами-камікадзе кількома хвилями. Перші сигнали тривоги пролунали близько о 19:47. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атаки ударними безпілотниками. Загалом, повітряна тривога ширилася країною до 05:20.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне также массированно ударили беспилотниками по Украине и в ночь на 1 ноября.