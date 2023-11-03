Проривом стане не F-16: аналітик назвав українське озброєння, яке здатне переламати хід війни

Перші зразки були виготовлені на кошти, виділені Саудівською Аравією, та представлені ще у 2016 році

Винищувачі F-16, які Захід збирається надати Україні, по-перше, за словами Валерія Залужного, вже стали менш корисними для нашої оборони, а також проблемою є й обіцяна їхня кількість. Цю цифру не можна порівняти з кількістю бойових літаків на озброєнні росії. Тому Україні слід звернути увагу на власне виробництво озброєння.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий аналітик Дмитро Снєгірьов. Для порівняння, він навів цифри — на початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ було 100 бойових літаків, тоді як у росіян налічувалося до 1000-1200 одиниць.

"Проривом для нас стане використання засобів поразки з дальністю понад 500 км. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичні комплекси українського виробництва "Сапсан". Перші зразки були виготовлені за кошти, виділені Саудівською Аравією, та представлені ще у 2016 році. Один був передано інвесторам, інший залишився у ЗСУ, його дальність поразки вдвічі більша, ніж у ATACMS, які, можливо, будуть передані українській стороні (300 км), і втричі більше, ніж у тих, які нам уже передали (165 км)", — пояснив експерт.

Виготовлення та використання власного озброєння дасть Україні можливість завдавати ударів по військових об’єктах на території росії, що наразі неможливо через надані нами політичні гарантії щодо використання західної техніки. За словами Дмитра Снєгірьова, дальність ураження "Сапсана" дозволить ЗСУ тримати під вогневим контролем місця накопичення військової техніки та авіації ворога у глибині його території.

Наприклад, після удару ATACMS по аеродрому "Бердянськ" штурмові вертольоти К-52 були передислоковані до Таганрогу. Маючи на озброєнні "Сапсан", ЗСУ могли б легко "дістати" їх і на новому місці. Щоб урятувати техніку, росіяни були б змушені переносити місця базування авіаз’єднань. Це б позбавило їх однієї з основних переваг на лінії фронту — переваги в повітрі. Також, за словами Снєгірьова, проблем окупантам додали б і великі відстані, які були б змушені долати пілоти ворога для атаки наших позицій.

"Ось вам і "вундерваффе". Не треба винаходити велосипед чи просити його у когось. У нас уже все є, і воно наше. Профінансованість цього проєкту становить близько 70%, не вистачає приблизно 500 млн грн. Це, даруйте, два скасованих тендери на заміну бруківки. Чому цього досі не було зроблено, чому це не виконується зараз?", — резюмував Дмитро Снєгірьов.

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