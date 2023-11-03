Залп українськими ATACMS вперше показали на детальному відео: куди полетіли ракети (відео)

Удар був виконаний за допомогою пускової установки HIMARS

Українські захисники потужно привітали артилеристів та ракетників з їхнім професійним святом. Вони запустили "салют" з довгоочікуваних ATACMS, які передали нам минулого місяця, по ворожим цілям.

Відеоролик опублікував український журналіст Юрій Бутусов. Він приєднався до привітань, а також зазначив, що це відео стало першим із України, на якому видно пуски цих ракет вдень.

На ньому можна детально розглянути і ракету, і те, як саме вона прямує до цілі. Цей удар був виконаний за допомогою пускової установки на колісному шасі під назвою HIMARS. Варто зазначити, що Україна має також і гусеничні варіанти цих РСЗВ під назвою M270. Вони також можуть запускати ATACMS.

А ось журналіст Роман Шрайк, аналізуючи відео, дійшов висновку, що дата зйомки цих пусків могла бути 25 жовтня, коли було знищено С-400 під Луганськом.

Нагадаємо, що перше застосування ATACMS було зафіксовано у середині минулого місяця. Удари припали по аеродромах у Луганську та Бердянську. Тоді стало відомо і про модифікацію ракет, які передали нам союзники. Ними є "MGM 140-А". Це ракети з інерційною системою управління та головною касетною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Вона має дальність стрілянини до 165 км.

Про те, що потрібно знати про ракети ATACMS, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що було встановлено кількість знищеної техніки внаслідок удару ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську.