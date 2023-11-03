"Доки цього не станеться, то немає сенсу": Кулеба відповів на питання про таємні переговори України та росії

Окупанти мають піти геть

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з країною-агресором. Цього не станеться, допоки армія рф не покине суверенні території нашої держави.

Основою "мирної формули", яку просуває Україна, є повага суверенітету та територіальної цілісності. Про це він повідомив в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF.

"Якщо перекладати з дипломатичної (мови — ред.) на звичайну, то це означає, що росія має піти геть з України", — зазначив він.

Також глава української дипломатії зауважив, що наразі йдуть перемовини з Німеччиною щодо отримання Україною ракет великої дальності Taurus. Він наголосив, що "питання відкрите, але Німеччина потребує часу".

Крім того, міністр підкреслив, що Україна побудувала довірливі стосунки зі своїми партнерами, тому не варто хвилюватися, що надана зброя буде використана не так, як цього просять.

Про можливе схиляння до переговорів з агресором дедалі частіше почали говорити аналітики. На думку експерта Ігаря Тишкевича, росія навмисно шантажує Захід затяжною війною проти України, щоб у 2024 році на якомусь моменті стимулювати ситуацію, за якої можуть розпочатися консультації, а потім і переговори з агресором щодо заморожування війни.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці жовтня видання The Washington Post повідомило, що Київ та москва ведуть перемовини щодо обміну військовополоненими та тілами загиблих солдатів, проходу суден з портів Чорного моря України, а також повернення українських дітей з рф.