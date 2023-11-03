Ахмед Закаєв: "росіяни повинні відчувати, що війна не десь там, а поряд. Завжди"

Чеченські бійці зі складу ЗСУ переносять бойові дії на територію супротивника

Влітку стало відомо, що син прем’єр-міністра Чеченської Республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва бере участь у бойових операціях проти російських окупантів на території України. Фактично — у чужій війні, хоча чеченці (не плутати з тиктокерами-кадировцями. — Ред .) вважають її своєю.

"Телеграф" скористався нагодою і після презентації Ахмедом Закаєвим книги Майрбека Тарамова "Коли сивіють діти", поставив питання про дітей самого прем’єр-міністра:

— Обидва сини поруч зі мною, але ми міняємось – двоє тут, один хтось із сім’єю живе. У мене двоє синів та дочка. Донька живе в Чехи. Старший син бере участь у діяльності наших підрозділів. І знаєте, що я хочу сказати? В Україну їдуть [воювати] люди не звідкись із російської глушини, а з європейських країн, щоб разом із українцями боротися, захищати свободу. Це показник того, наскільки ми близькі, і наскільки зрозуміло чеченцям, за що бореться український народ. Я впевнений у тому, що у нас є майбутнє, іншалла! — говорить ічкерійський політик.

Ахмед Закаєв із книгою "Коли сивіють діти" на презентації проектів на допомогу дітям БФ "Душа України"

Про бойові підрозділи ічкерійців у складі українських військ, які влітку заходили на територію росії, виконуючи бойову операцію, пан Закаєв сказав коротко:

— Наші хлопці знаходяться на Харківщині та Запорізькій області, у Бахмуті — по всій лінії фронту. І є диверсійні групи, які заходять на територію супротивника. Думаю, що перенесення бойових дій на територію супротивника — це найважливіше. Якщо вони [росіяни] ведуть війну з Україною, то мають відчувати, що вона не десь далеко, а поряд. Завжди.

"Телеграф" запитав у пана Закаєва, як він відпустив сина воювати? І як себе налаштував, що син наражатиметься на небезпеку?

— Від долі нікуди не втечеш. Джахар Дудаєв у свій час говорив: "На війні перші 15 хвилин страшно". Я тоді не зрозумів, що він мав на увазі. Якщо ти в перші 15 хвилин не гинеш, далі розумієш, що робити, і воюєш.