Боєприпаси, ППО і не тільки: США оголосили про великий пакет військової допомоги Україні

Це сотні мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Вона передаватиметься із власних запасів Пентагону.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, розмір нової допомоги становитиме 125 мільйонів доларів у грошовому еквіваленті.

У свою чергу у Пентагоні розповіли про те, що увійде до нового пакету допомоги:

боєприпаси до ППО NASAMS;

боєприпаси до РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди;

ПТРК;

теплий одяг;

засоби боротьби з БПЛА;

3 мільйони боєприпасів;

12 важковозів;

міни Клеймор:

запчастини

Крім того, США також виділяють 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення української ППО. А саме гроші замовляють для додаткових засобів боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням.

"Військова допомога Україні допомагає США створювати робочі місця, зміцнювати індустріальну базу та є розумною інвестицією", — прокоментували цей крок у Пентагоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна вперше застосувала ATACMS, які передали нам із США. Удари припали по аеродромах у Луганську та Бердянську.

Також ми повідомляли про те, що республіканці висунули Байдену 12 умов для продовження підтримки ЗСУ.