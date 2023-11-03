Гуменюк розповіла, як можуть змінитись атаки росіян з настанням зими

Зараз росіяни намагаються розвідати розміщення наших ППО

З настанням холодів росіяни можуть атакувати Україну ще більш масовано та потужно. Наразі більшість обстрілів мають переважно розвідувальний характер, хоча і завдають руйнування.

Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі Україна — Укрінформ. Таку заяву вона зробила на тлі нічного обстрілу України у ніч на п'ятницю 3 листопада.

"Не можна виключати, що росія нарощуватиме кількість техніки, яка задіяна в атаках, зі зміною погодних умов, похолоданням. Попередні атаки, як ми і казали, були точкові, розвідувальні", — сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Речниця також додала, що два, чотири, шість "шахедів", які росіяни запускали у зону відповідальності, більшою мірою означали те, що ворог намагався розвідати розміщення українських засобів ППО та виявити слабкі місця.

Брифінг відбувався на тлі останньої масованої атаки по Україні, під час якої окупанти випустили чотири десятки "шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59. 24 ударні дрони та ракету було збито силами ППО.

Раніше "Телеграф" писав, що українська розвідка знає приблизні дати можливих зимових обстрілів росіян.