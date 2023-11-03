"Я помилився, але..." Відомий генерал зробив надихаючу заяву про Крим та війну в Україні

США та Німеччина не виправдали очікувань, тому терміни звільнення півострова змінилися

Відомий американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес раніше впевнено заявляв, що Україна поверне Крим уже до серпня 2023 року, проте цього не сталося.

Зараз він пояснює, в чому була його помилка, і чи українці зможуть таки повернути свій півострів. Про це він висловився в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Ходжес підкреслив, що повернення Криму є запорукою перемоги України, а для нього Україні потрібна високоточна далекобійна зброя. Його минулі прогнози ґрунтувалися на тому, що США та Німеччина дадуть таку зброю Україні, однак такого рішення досі немає, тому поки й не звільнено півострів.

"Але українці все ж почали витісняти російський Чорноморський флот із Севастополя далі на схід. Кілька кораблів Чорноморського флоту Росії покинули Севастополь. І це показує потенціал того, на що здатні українці, якщо у них буде можливість завдати удару з дальньої відстані. І це показує, до чого вони можуть змусити росіян. Звичайно, я залишаюся оптимістом, але я помилявся, скільки це займе часу", — каже генерал.

На його думку, є якесь політичне рішення, через яке Україні досі не дали далекобійної точної зброї, оскільки всі виправдання звучать непереконливо.

Однак на запитання, чи вважає він, що Україна зможе виграти війну та повністю звільнити свої території навіть за нинішнього рівня військових поставок, Годжес впевнено відповідає: " Так, звісно ".

Останнім часом різко почастішали та посилилися удари по Криму. Як повідомляв "Телеграф", це робиться для захисту Одеської області.