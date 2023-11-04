ЗСУ пошкодили ще один ракетоносець рф? Що відомо про "Аскольда", який був у Керчі під час обстрілу

ЗСУ відправили ще один російський корабель слідом за "Москвою"

Під час ракетної атаки ЗСУ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Як стало відомо, основний удар припав на суднобудівний завод у Керчі.

Згідно з відеозаписами, які були оприлюднені в мережі, попри активну роботу ППО над містом, ракети все ж таки змогли досягти мети і призвести до великого вибуху.

Як зазначили в telegram-каналі "Миколаївський Ваньок", який, як вважається, пов’язаний із силами оборони півдня України, не допомогли росіянам навіть їхні хвалені С-400 та "Панцирі".

"Каміння з неба все одно прилітає", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що напередодні стало відомо, що метою атаки швидше за все був малий ракетний корабель "Аскольд" (клас 22800 "Каракурт), який, згідно з даними з відкритих джерел, завершував заводські ходові випробування і мав до кінця 2023 стати в дію, але в ЗСУ це не уточнювали.

Крім того, відомо, що на керченському заводі збирали й інші "Каракурти", але про їхню поразку нічого не відомо, як і про те, чи були вони на заводі в момент обстрілу.

Що відомо про "Каракурти"

Кораблі цього типу почали будувати у 2015 році, тобто є одними з найновіших суден на озброєнні окупаційної армії. Усього їх було закладено 18 штук, але на цей час вироблено лише 4, ще кілька мають бути закінчені протягом 2023-25 років. Орієнтовна вартість одного такого становить 2 мільярди рублів (близько 780 мільйонів гривень).

Ці кораблі створювалися для усунення недоліків суден типу 21631 "Буян-М", які не дуже добре продемонстрували себе в умовах відкритого моря.

На борту корабля є одна гармата калібру 76,2 мм і одна 30 мм, кілька кулеметів і легке зенітне ракетно-гарматне озброєння. Основною ж "фішкою" цих кораблів є пускова установка на 8 ракет "Калібр" або "Онікс", і ті та інші вже застосовувалися під час терористичних ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Типовий "Каракурт" досягає довжини 67 метрів і ширини 11 метрів і має водотоннажність 800 тонн. Три двигуни по 8000 к.с. дозволяють йому розвивати швидкість до 30 вузлів і переміщатися на відстань до 2500 миль.

"Аскольд" та ще один "Каракурт" у Керчі

Як повідомлялося раніше, в мережі вже з’являлися повідомлення про те, що "Аскольд" отримав щонайменше три влучення, а також натяки на те, що там могли бути й інші кораблі цього типу. Втім, чітких доказів цього поки що не надходило.