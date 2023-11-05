"На фронт повернувся з травмами": у поліцейському відділенні Києва побили військового (відео)

Автор звернувся до поліції за відповідями

У Києві виник черговий гучний скандал із військовим. Столичні поліцейські буцімто побили захисника у себе у відділенні.

Таку інформацію розповсюджують місцеві Telegram-канали. Свої слова вони підкріплюють відео, як стверджується з місця подій.

Як пише відомий український журналіст Костянтин Андріюк, посилаючись на інформацію з мережі, захисник Сергій, який зазнав поранень під час стрілецького бою на фронті, був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) до міста Києва.

"Після проходження комісії Сергій попрямував на вокзал, де був затриманий поліцейськими за…(УВАГА!) порушення комендантської години!!! Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, виїзд ВЛК та військовий квиток!", — пише журналіст.

Стверджується, що після цього бійця доправили до Шевченківського відділення поліції, де його нібито побили правоохоронці, а згодом відпустили.

"Сергій повернувся до сектору бойових дій з важким струсом мозку та багатьма іншими ознаками побиття і зараз перебуває у лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва та просили не оформлювати травми.

Спасибі лікарям, вони відмовилися від злочину", — переказує Андріюк слова джерела.

На відео, як стверджується, з місця побиття, видно приміщення, схоже на відділення поліції, де чоловік у поліцейській формі, з криками "у тебе проблеми?", кидає чоловіка у військовій формі на підлогу та наказує йому лежати. На ще одному відео, пише джерело, зображено побитого чоловіка під час боїв на фронті.

У своєму пості автор звернувся до правоохоронців та Олени Зеленської.

Оновлено: На сторінці поліції Києва була опублікована відповідь. Там повідомили, що за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника розпочато службову перевірку. Стверджується, що інцидент стався у ніч проти 4 листопада у Києві. Фігурантами події є прикордонник та патрульні поліцейські.

За словами правоохоронців, військовий був у стані алкогольного сп'яніння під час комендатської години, а на законну вимогу пред'явити документи відповів агресією. До своїх слів вони також додають і відео з бодікамер.

"Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Черкащині хлопець побив українського військового з милицею на зупинці громадського транспорту.