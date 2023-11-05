ЗСУ знищили один із новітніх російських "аналоговнєтів": що це за "звір" (відео)

Машину ще називають "куполом проти дронів"

Українські захисники знищили ще одне "вундерваффе" росіян. "Демілітаризація" окупантів успішно відбулася на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Йдеться про одну з нових станцій РЕБ — "Поле-21".

Зазначається, що станція призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Деталей про те, як було виведено з ладу цю техніку росіян, Тарнавський не надав.

Що являє собою "Поле-21"

За даними з відкритих джерел, "Поле" — це система РЕБ, яку ще називають "куполом проти дронів". Система, створена у 2016 році та призначена для боротьби з високоточною зброєю та безпілотними літальними апаратами.

Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим придушувати апаратуру прив’язки до глобальних супутникових та радіонавігаційних систем. За даними росіян, дальність роботи "Поля-21" 60 кілометрів, за даними української розвідки – понад 25 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили гордості окупантів на 100 млн доларів.