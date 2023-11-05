"Один із найкращих артилеристів": під час удару рф по нагородженню бійців ЗСУ загинув відомий герой

Герой двічі брав участь у АТО

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до родини відомого артилериста Дмитра Мілютіна.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. За його даними, це сталося під час удару рф по зборах бійців ЗСУ в Запорізькій області. Вони були в одному місці для нагородження.

Мілютіна журналіст називає одним із найкращих та вмотивованих артилеристів України. Він двічі брав участь в АТО, а також працював у Дебальцевому під час оборони міста.

"Напевно, вражений російський корабель в Керчі (https://t.me/Tsaplienko/42234) можна було б вважати "отвєткою" за Дмитра та інших загиблих від російської ракети офіцерів.

Але ми їх могли не втратити, якби виконувався наказ на заборону "совкового" шикування на фронті. І той, хто проігнорував цей наказ, давши відповідну команду, просто має відповісти. За законом. Це буде чесно і справедливо", — каже Цаплієнко.

Нагадаємо, що факт масової загибелі бійців 128 бригади вже підтвердили і до Міноборони. У відомстві доручили провести перевірки щодо цього інциденту. За даними ЗОВА, інцидент стався у Зарічному. Видання "Українська правда" повідомляє, що внаслідок ракетного удару могли загинути близько 20 бійців. Серед загиблих був і колишній керівник Хмельницького обласного територіального центру комплектації Володимир Возний, якого перевели на Запорізьку область.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті оголосили жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, а росія опублікувала відео удару.