Впізнали по хрестику: загинув військовий, усю родину якого вбила російська ракета в Одесі (фото)

Після смерті сім’ї чоловік вирушив воювати з окупантами

У боях за Україну загинув батько маленької Кіри Глодан, яку разом зі своєю матір’ю та бабусею було вбито ударом ракети по житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року. Тоді після трагедії Юрій Глодан став до лав ЗСУ і захищав Батьківщину, а зараз з’явилася інформація, що його більше немає.

Про це у неділю, 5 листопада, на своїй сторінці у Facebook повідомив підприємець Олександр Яковенко. За його словами, у мирний час Юрій був пекарем у його закладі Make My Cake в Одесі.

"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. Юра — чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проекті Make My Cake, Одесса , де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської — цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", — написав Яковенко.

23 квітня 2022 року до будинку Юрія прийшов так званий "руський мир", який відібрав у нього найдорожче — сім’ю. Трагедія забрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили.

"Він вчинив, як гідний чоловік української нації – пішов до ЗСУ, спочатку "АЗОВ", потім 3-я Штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам’ять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сім’ї", — додав Яковенко.

Валерія Глодан та її дочка Кіра

Після біди Юрій розповів журналістам, що запам’ятав свою дружину як веселу і позитивну людину. Дівчина любила сміятися і знаходила радість у простих речах, знаходила мову з усіма людьми. Також він сказав, що був при пологах і "плакав від щастя", коли на світ з’явилася його донька Кіра.

"Дуже складно усвідомлювати, що моєї донечки більше немає. І дружини, і тещі… Весь світ перед очима вчора просто помер. Він був знищений російською ракетою. І, на жаль, не одна моя сім’я така", — говорив Юрій у коментарі для ЗМІ.

Юрій Глодан

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі було опубліковано відео з багатоквартирного будинку, куди влучила російська ракета в Одесі 23 квітня 2022 року.