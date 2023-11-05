Чого найбільше не вистачає Україні на фронті: командир українських штурмовиків назвав проблему

росія поставила на виробництво, а ми ліпимо з лайна і палок

Росіяни на фронті мають значну перевагу у системах РЕБ та багато дронів. І, на відміну від України, окупанти вже поставили на промислове виробництво FPV-дронів.

Українським силам не вистачає практичного всього: дронів, засобів радіоелектронної боротьби, техніки, особового складу. Про це інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий".

"Якщо порівнювати нас і росіян, то вони навіть елементарно поставили на потік, на промислове виробництво ті ж самі FPV дрони, а ми їх ліпимо із лайна і палок, з усього, що є під рукою. А в них це вже давним-давно на виробництві. Дрони — це зараз номер один на фронті. Дронами можна робити все: знищувати живу силу, техніку, артилерію. Та всього в нас не вистачає… техніки", — зазначив командир українських штурмовиків.

З власних спостережень він каже, що взимку його бригада зовсім не відчувала роботу російських FPV-дронів. Однак зараз, окрім того, що постійно працює ворожа артилерія, рій дронів окупантів над головою ніколи не вщухає.

"Особового складу в цілому вистачає, але якби десь ще нормальний резерв був, щоб могли ротувати бригаді, які дуже довго на лінії зіткнення, було б дуже добре", — додав "Малий".

Він також зауважив, що росіяни мають сильнішу систему радіоелектронної боротьби та активно використовують окопні РЕБ.

"Вони дуже швидко адаптувалися до цього всього. Коли ми почали використовувати FPV-дрони у них з’явилися окопні РЕБ. Тобто виходить група на позиції, поставила собі окопний РЕБ, він глушить сигнал. Все, їхні позиції для наших FPV у зоні недосяжності. А у нас, на жаль, таке є, але не у всіх. А у них виробництво цих окопних РЕБ у промислових масштабах", — додав командир українських штурмовиків.

Основна перевага FPV-дрона

FPV-дрони передає відео в реальному часі з камери на монітор, окуляри або шолом пілота. Іншими словами, FPV технологія дозволяє побачити те, що "бачить" дрон у момент польоту.

На відміну від моніторів або екранів смартфонів, окуляри не створюють відблисків, тому їх можна використовувати навіть у сонячну погоду. В умілих руках такі дрони дуже маневрені, можуть швидко змінювати напрямок руху і залітати у вузькі місця, такі як люки танків. Ще однією перевагою є швидкість — деякі FPV-дрони розганяються до 170 км/год, а то й більше.

Нагадаємо, що висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів "Телеграфу" про зрою, яка може змінити баланс сил на фронті. Проривом стане використання засобів ураження з дальністю понад 500 км. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичні комплекси українського виробництва "Сапсан".