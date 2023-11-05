Росіяни випустили ракети по Дніпропетровщині: подробиці

У частині областей України оголошено сигнал повітряної тривоги. Є загроза обстрілу з боку російських окупантів.

У моніторингових Telegram-каналах повідомляють, що ворог здійснює комбіновану атаку керованими та балістичними ракетами по Дніпропетровщині. Усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

У Повітряних силах України попереджають, що ракетна небезпека зараз є у всіх областях, де є тривога.

У пабліках о 16:05 повідомили про нові вибухи на території Дніпропетровщини.

"Вибухи в Дніпропетровській області. Наразі повітряних цілей не спостерігається. Застосовано КАР Х-59", — йдеться у повідомленні.

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