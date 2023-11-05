Якщо Україна програє, США будуть змушені відправляти на війну своїх солдатів: Зеленський сильно звернувся до Конгресу

Шкода, але ціна буде вищою

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США із закликом продовжити військову підтримку України. Зокрема, він закликав законодавців, які блокують новий пакет допомоги, звернути увагу на ризики для НАТО.

На думку глави української держави, відсутність військової допомоги збільшує ризик можливого нападу росії на одну з країн НАТО, що призведе до залучення солдатів США. Про це пише Bloomberg.

"Якщо росія вб'є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, а ви відправите своїх синів і дочок… Мені шкода, але ціна буде вищою", — сказав Зеленський в інтерв'ю програмі NBC Meet the Press, яке вийде в ефір у неділю.

Президент України закликав конгресменів "не втрачати волю, не втрачати цю сильну позицію і не втрачати свою демократію".

Він наголосив, що боротьба проти російського вторгнення ставить Україну на передову лінію західної демократії, Європи та "наших спільних цінностей". Видання пише, що його сценарій наслідків будь-якого наступу росії на країну НАТО призведе до необхідності застосування статті про колективну оборону альянсу.

Також Зеленський відкинув припущення про те, що зусилля Сил оборони України з деокупації територій зайшли в глухий кут і підтвердив свою позицію, згідно з якою будь-які мирні переговори потребуватимуть виведення російських військ.

"Так, люди втомилися. Але загалом наші люди готові захищатися, як і в перші дні", — сказав Зеленський NBC.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв про те, що, на тлі гучної статті головкома ЗСУ Валерія Залужного, який говорить про глухий кут у війні, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість зміни стратегії бойових дій. Різні сценарії вже розглядаються.