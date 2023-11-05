Трагедії можна було уникнути: Зеленський про загибель воїнів 128-ї бригади від російської ракети

Головне – встановити повну правду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що трагічної смерті воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади на Запоріжжі можна було уникнути. Він наголосив, що наразі з'ясовуються всі обставини трагедії.

Триває відповідне розслідування. Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому зверненні.

"Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути", — сказав Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту про заходи, які було вжито, аби зʼясувати всі обставини того, що сталося: хто конкретно та які розпорядження давав. Також за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Відповідне розслідування триває

Зеленський наголосив, що головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного.

"Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", — додав гарант Конституції.

Він вважає, що наразі розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Також Зеленський додав, що у такі сповнені болю та непростих дискусій періоди важливо, щоб люди розуміли те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.

"Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно", — сказав президент.

Нагадаємо, "Телеграф" інформував, що відомий артилерист Дмитро Мілютін загинув під час підступного удару росіян по бійцям 128-ї гірсько-штурмової бригадив Запорізькій області.