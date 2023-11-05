Росіяни знову обстріляли житловий район Херсона: є поранені (фото)

Руйнування серйозні

Окупаційні війська рф знову атакували Херсон. Обстрілу росіян зазнали будинки мирних жителів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. За інформацією рятувальників, під ворожий удар потрапив один із мікрорайонів обласного центру. Руйнування отримали житлові будинки.

"Рятувальники виїхали на обстеження місця влучення. На момент прибуття пожежі виявлено не було", — йдеться у повідомленні.

На жаль, внаслідок терористичного акту є поранені, а саме 4 особи. Їм було надано медичну допомогу.

Також у ДСНС опублікувала фото з місця подій. Там можна побачити масштаб руйнувань.

Нагадаємо, що ввечері 5 листопада росіяни також атакували Одещину та Дніпропетровщину. У випадку з останньою, за попередніми даними, ракетну загрозу вдалося припинити, а ось на Одещині, на жаль, є приліт. Згідно з офіційною інформацією українських військових, ворог завдав удару по інфраструктурному об’єкту цивільного судноплавства. Пошкоджено адміністративні будинки. Постраждали троє співробітників. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.