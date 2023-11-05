Смерть солдатів на нагородженні: офіційні цифри втрат, перші імена загиблих і всі подробиці

Вічна пам’ять загиблим героям

Україну сколихнула новина про масову загибель наших воїнів, яких зібрали для нагородження у Запорізькій області. Росіяни прицільно завдали удару по заходу.

"Телеграф" зібрав усі останні подробиці трагедії. Усі дані ґрунтуються лише на офіційних джерелах.

Де це сталося

Вранці 4 листопада, коли вже почали з’являтись новини про удар, голова Запорізької обласної військової адміністрації у щоденному зведенні згадав, що "окупанти вдарили ракетою по Зарічному (нині Дмитрове — Ред.)". Найімовірніше це і є той "прифронтовий населений пункт", де зібрали бійців-артилеристів.

Варто зазначити, що, судячи з карт Google, це місцевість збігається з відео, яке публікують окупаційні війська.

Хто потрапив під удар

За даними Мініоборони України, йдеться про бійців 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ. Цю інформацію ще до цього підтверджували "Телеграфу" і власні джерела серед військових. Саме тому на Закарпатті із завтрашнього дня буде оголошено триденні жалоби.

Воїнів в одному місці зібрали для проведення нагородження на честь Дня артилерії.

Про які втрати йдеться

Мова про десятки загиблих та поранених. За попередніми офіційними даними, які поширив у себе на сторінці колишній глава ЗОВА Олексій Кучеренко, загинуло щонайменше 28 військових, ще 53 поранені.

Стали відомі перші імена загиблих

Український журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що на місці трагедії було вбито одного з найкращих українських артилеристів Дмитра Мілютіна.

За даними Української правди, серед загиблих був і колишній керівник Хмельницького обласного територіального центру комплектації Володимир Возний, якого перевели на Запорізьку область.

Головний спеціаліст Сектору у Закарпатській області.Міністерство у справах ветеранів повідомляє про смерть Сергія Кузнєва. Боєць воював на Донбасі з 2014 року, потім демобілізувався і приєднався до команди Міністерства, а після цього з перших днів повномасштабного російського вторгнення росії знову поповнив ряди ЗСУ.

Реакція влади

Президент України Володимир Зеленський заявив, що трагічну смерть воїнів 128-ї гірничо-штурмової бригади у Запоріжжі можна було уникнути. Він наголосив, що наразі з’ясовуються всі обставини трагедії.

У Міноборони доручили провести перевірки щодо цього інциденту.

Раніше ми писали про те, що 4 листопада окупанти обстріляли Дніпро ракетами "Іскандер".