Багато українців не підбирали слів у відповідь

Одіозна українська громадська діячка та екснардепка Ірина Фаріон, яка агресивно просуває дерусифікацію, оскандалилася своїм новим висловом про героїв. За її словами, вона не може назвати бійців "Азову" українцями.

Про це вона заявила під час бесіди із популярною українською телеведучою Яніною Соколовою. Так, в один з моментів інтерв’ю з Фаріон з приводу мови, журналістка гукнула екснардепку і сказала, що не може називати "ка***ами", наприклад, бійців "Азова" або 3 штурмової бригади через те, що частина з них розмовляє російською адже це "несправедливо".

У відповідь на це була досить різка відповідь від Фаріон із заявою, що вона у свою чергу "не може їх назвати українцями".

"Я категорично цього не приймаю. У мене питання до них. Що вам заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю Закону про ЗС України? Хлопці, ви знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії — це зброд.Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не розмовляють українською.Нехай себе назвуть русскімі.Чому вони такі очманілі?Вони такі патріоти, то покажіть свій патріотизми — вивчіть мову Тараса Шевченка", — заявила Фаріон.

Варто зазначити, що після таких слів у мережі розпочався справжній скандал. Чимало українців не підбирали слів через образу наших воїнів.

Раніше ми писали про те, що у Харкові посеред війни спалахнув мовний скандал.