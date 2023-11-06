Удар росіян по центру Одеси: як виглядають наслідки нічного обстрілу (ексклюзивні фото та відео)

Росіяни вже не вперше атакували Одеський національний художній музей

У ніч на понеділок, 6 листопада, російські окупанти знову атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. В результаті пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, понад два десятки автомобілів, інфраструктура.

У центрі міста вибуховою хвилею пошкоджено музей в історичній частині міста, який належить до спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили у ДСНС.

Наслідки ворожих прильотів бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Варто зазначити, що Одеський національний художній музей вже вдруге зазнає пошкоджень.

Він був відкритий 6 листопада 1899 завдяки Одеському товариству витончених мистецтв. Збирати колекцію музею почали із картин, які передала Імперська академія мистецтв у Петербурзі.

2021 року музей отримав статус національного. Того ж року музей передали у власність держави.

За всі роки існування музей мав 11 назв. Сучасне він отримав у 2021 році.

Раніше "Телеграф" писав, що ворог атакував південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. По Одесі російські окупанти били імовірно ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", уламки вилучено в центрі та законсервованій промисловій будівлі відповідно.