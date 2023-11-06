Загибель солдатів у Запорізькій області: 128-а бригада зробила заяву

У бригаді пообіцяли помститися

У 128-й гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді ЗСУ прокоментували масову загибель своїх бійців під час нагородження у Запорізькій області. Там назвали офіційні цифри втрат.

Про це повідомляє пресслужба бригади. За даними військових, ракетний удар росіян забрав життя 19 воїнів.

Наголошується, що зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії.

"Загинули найкращі наші бійці. Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо помститися за побратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше єдиним коментарем влади про втрати був пост нардепа та ексглави ЗОВА Олексія Кучеренка. Він заявляв, що внаслідок удару загинули 28 військових.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про те, що росіяни опублікували відео удару по бійцях 128-ї бригади, а на Закарпатті з 6 листопада було оголошено триденну жалобу через трагедію.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський прокоментував удар за місцем нагородження ЗСУ. На його думку, трагедії можна було уникнути.