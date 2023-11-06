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"Без маніпуляцій": що генерал Хоренко сказав про перемогу України незадовго до звільнення

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Колишній командувач Сил спецоперацій ЗСУ генерал Віктор Хоренко Новина оновлена 06 листопада 2023, 14:17
Колишній командувач Сил спецоперацій ЗСУ генерал Віктор Хоренко. Фото youtube.com

На полі бою краще полювати, а не бути жертвою

Перемога не буде даватись Україні легко. Кожен сантиметр землі на нулі вигризається і це тяжка праця.

Коли кожен це зрозуміє і припинить маніпулювати, то Україна зможе здобути верх у цій війні. Про це в інтерв'ю незадовго до свого звільнення сказав уже колишній командувач Сил спецоперацій ЗСУ генерал Віктор Хоренко.

Генерал Хоренко зазначив, що все легко даватися не буде і всі мають розуміти наскільки це важка праця.

"Кожен сантиметр на нулі вигризається. І, поки кожна сім'я в Україні не усвідомить це, буде важко.

Коли люди це зрозуміють і не будуть маніпулювати деякими речами, то так ми зможемо здобути бажану перемогу", — сказав екскомандувач ССО.

Він наголосив, що без цього всі ці процеси, як і час, будуть затягуватись. Проте українські Сили оборони готові працювати і готові роботи все, що потрібно, аби повернути наші землі.

На думку генерала, краще прийти і відстоювати напрямок своєї діяльності зараз. Адже, як він сказав: "… чим раніше ти почнеш готуватись, тим більше у тебе буде можливостей і виконати завдання і залишитись живим. І на полі бою краще полювати, а не бути жертвою".

Колишній керівник ССО також зауважив, що вважає важливою комунікацію з бійцями саме безпосередньо на лінії фронту, тому часто приїжджав туди. У деяких операціях рішення доводилось приймати за лічені секунди. І це були рішення, які впливали на десятки життів людей.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", у п'ятницю, 3 листопада, президент Володимир Зеленський раптово звільнив командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Як з'ясувалося, подання на звільнення Хоренка главі держави представив міністр оборони Рустем Умєров.

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#Перемога #ССО