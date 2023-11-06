"москві мало не покажеться": Голова "Укроборонпрому" матом пообіцяв окупантам проблеми

Є державна програма, над якою люди працюють плідно

Україна продовжує нарощувати військовий потенціал і плідно працює над створенням зброї, якою можна буде завдавати ударів навіть по території рф. Зокрема, директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін зазначив, що в Україні є програма з нарощення виробництва ракет.

У висловлюваннях він не соромився, пообіцявши матом проблеми окупантам. Про це йдеться в його інтерв'ю "Українській правді".

З міркувань безпеки Сметанін не розкрив деталі програми, але наголосив, що люди працюють плідно.

Журналісти УП запитали Сметаніна знає він, що робити, щоб українські ракети "Сапсан" встигли на вирішальну битву.

"Є державна програма з нарощення виробництва ракет. Люди працюють, всі вони вмотивовані та хочуть у*бать по тій Москві, щоб там мало нікому не показалося. Але під час війни – це надсекретна інформація, ділитися якою я не можу", — відповів він.

У виданні нагадали, що колишнього очільника "Укроборонпрому" попросили піти з посади саме через проблеми з ракетною програмою.

Щодо виробництва дронів Сметанін сказав, що Україна має чимало державних та приватних виробників.

"У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають", — зауважив голова "Укроборонпрому", додавши, що наші дрони можуть пролітати близько 1000 кілометрів.

Він наголосив, що наразі увагу зосереджено на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками.

Серед останніх ударів по російським військам та технці "Телеграф" писав про те, як під час обстрілів Криму 4 листопада, ЗСУ змогли завдати удару по керченському суднобудівному заводу, де завершував свої випробування один із найновіших російських малих ракетних кораблів "Аскольд".