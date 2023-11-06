Без батька залишилися троє дітей: на фронті загинув герой з Рівненщини

Чоловік загинув на Запоріжжі

Щодня, захищаючи Україну від російських окупантів, свої життя віддають наші воїни. На фронті загинув мешканець Рівненської області Терентій Кондратюк. Без батька лишилося троє дітей.

Про загибель героя повідомляється на Facebook-сторінці Повчанської територіальної громади. Терентій Кондратюк загинув у бою на території Запорізької області 4 листопада.

Терентій Кондратюк

Чоловік народився 23 січня 1972 року у селі Мільча Дубенського району Рівненської області. Жив та працював у селі Мільча. Займався будівництвом та ремонтом будинків. Був майстром на всі руки, хорошим електриком, до якого зверталися односельці. Терентій Васильович – гарний сім’янин та добрий багатодітний батько. До ЗСУ приєднався у січні 2023 року.

"Терентій Кондратюк — герой, який боровся за українське майбутнє, захищаючи рідну землю від російського окупанта! У нього залишилося троє осиротілих діток, дружина і старенька мати... Цей біль і глибокий смуток не вгамувати жодними словами... Ми висловлюємо подяку і пошану захиснику, найціннішим – життям… Ми пам’ятатимемо відвагу, стійкість, героїзм воїна", — йдеться в некролозі.

Про день прощання з героєм буде повідомлено пізніше. Односельців закликали зустріти воїна живим коридором, схиливши коліна. 6, 7 та 8 листопада у Повчанській громаді оголосили днем скорботи.

Як повідомляв "Телеграф", своє життя за Україну віддав воїн з Івано-Франківської області Ігор Шевчук. Він пішов добровольцем на війну ще 2014 року. Він був єдиним сином у матері Мирослави та дідуся Миколи Куга. Боротьба з окупантами стала для Ігоря сенсом життя.