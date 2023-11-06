Україна таки воює у Судані? Невідомі воїни зачищають "вагнерівців" у Африці на новому відео

У Судані працює і піхота і дрони

Журналісти опублікували нові відео, як стверджується, продовження пригод українських розвідників у Судані. Там вони нібито "зачищають" найманців ПВК "Вагнера".

Відеоролики було опубліковано виданням Kyiv Post. Автори матеріалу вказують, що ексклюзивно отримали відео від джерел у секторі безпеки та оборони.

На кадрах, ймовірно, знято бойову роботу співробітників ГУР МО. Вказується, що події розгортаються в Судані, де в даний час триває операція із "зачистки ПВК "Вагнера", їх місцевих терористів та співробітників спецслужб рф".

За даними джерела, відео було знято "за останні два тижні" в одному з міст Судану, але інші деталі операції не розкриваються з міркувань безпеки. Журналісти зазначають, що незалежно поки що не перевірили жодне з цих відео.

На першому відео можна побачити бійців у сучасному спорядженні, які ведуть вогонь по невідомим особам. Ті, своєю чергою, намагаються відстрілюватися, а в кого не виходить — тікають.

На другому ролику те, що відбувається, вже показано від особи невідомого дрона. На землі в цей момент відбувається ряд вибухів, але з якої саме зброї вони були зроблені, не зрозуміло.

Варто зазначити, що офіційно українська розвідка не підтверджує та не спростовує інформацію про її бійця у Судані. Так, наприклад, представник ГУР, коментуючи дані новини, акцентував, що українська розвідка може лише констатувати, що росія послаблює свій вплив скрізь світом. І зазначив, що "Україна знищуватиме російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися".

Раніше ми писали про те, що бої у Судані розпочалися у квітні 2023 року. Причиною стали протиріччя між армією та силами швидкого реагування, які за підтримки "вагнерівців" намагалися влаштувати держпереворот.