Підтвердилося найгірше: на війні загинув відомий український письменник, мережа у скорботі

Письменник воював із 2014 року

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і в сім’ю письменника, автора роману-щоденника "Спокійної ночі" Максима Петренка.

Про це повідомляє книжковий оглядач Ганна Скоріна. Відомо, що Петренко захищав нашу країну на фронті і довго вважався зниклим безвісти. Але сьогодні, 6 листопада, підтвердилося найгірше.

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось", — написала Скоріна.

За інформацією оглядачки, смерть письменника підтвердила експертиза ДНК. Похорон пройде наступного тижня. Як саме загинув воїн наразі невідомо.

Підтвердила загибель свого колеги та письменниця Валентина Захабура.

"Максим Петренко – захисник, письменник, популяризатор читання, активіст у просуванні бібліотек, щирий, глибокий, уважний до деталей, таким його пам’ятатиму", — пише вона.

Також на загибель письменника відреагувала музична виконавиця, лідерка гурту Zwyntar Саша Кладбіще: "Нашого друга, який знімався з нами в серіалі про комісара і недобитків, вбили росіяни. Він зник безвісти ще влітку минулого року, але ми вірили, що він живий, просто у полоні. Але Макс загинув. Прощавай, друже".

Сумують за воїном і в університеті, де він був вупускником:

"Дива не сталось…Наш Герой на Щиті. Вічна та Світла Пам'ять!", — пишуть в закладі.

Реагують на трагічну новину і прості українці.

Максим Петренко

учасник Революції Гідності;

програміст;

викладач Інституту комп’ютерних технологій;

2014 року пішов добровольцем у добробат при Нацгвардії;

2016 року написав свою книгу "На добраніч". Це роман-щоденник про війну, що охоплює часи від останніх днів Революції Гідності наприкінці лютого 2014 року до дня повернення на ротацію – 24 червня того ж року;

у червні 2019 року Максим Петренко представив свою книгу у Слов’янську, на відкритті меморіалу на місці блокпоста №1, у боях за який він сам брав участь;

з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим знову повернувся на війну;

з 2022 року вважався зниклим безвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув один із найкращих українських артилеристів Дмитро Мілютін.