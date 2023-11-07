Рус

Війна — день 622: у ЗСУ є низка успіхів на фронтах, через що окупанти змушені підтягувати резерви

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
580
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 07 листопада 2023, 00:05
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії на фронті не вщухають навіть попри похолодання. ЗСУ продовжують проводити наступальні дії в Запорізькій області, де демонструють просування, крім того, є успіхи і на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Разом з тим експерти вважають, що події з війною в Україні можуть розвиватися за прикладом чеченських воєн, коли після програшу в першій фазі росія може домогтися перемир’я і повернутися з новими силами через кілька років.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Новий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який відзначався антиукраїнськими висловлюваннями, заявив, що не перешкоджатиме постачанню зброї в Україну, якщо їх здійснюватимуть приватні компанії.

З даними за 4 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 619: росія готує сильні обстріли, а зі США долітають тривожні новини

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 620: армія росії зазнає великих втрат на фронтах, ЗСУ та окупанти обмінюються ракетними ударами

Інформацію за 6 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 621: окупанти сповільнилися на фронті, але активно обстрілюють ракетами

Теги:
#Україна #Росія #Війна