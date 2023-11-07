Війна — день 622: у ЗСУ є низка успіхів на фронтах, через що окупанти змушені підтягувати резерви

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії на фронті не вщухають навіть попри похолодання. ЗСУ продовжують проводити наступальні дії в Запорізькій області, де демонструють просування, крім того, є успіхи і на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Разом з тим експерти вважають, що події з війною в Україні можуть розвиватися за прикладом чеченських воєн, коли після програшу в першій фазі росія може домогтися перемир’я і повернутися з новими силами через кілька років.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Новий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який відзначався антиукраїнськими висловлюваннями, заявив, що не перешкоджатиме постачанню зброї в Україну, якщо їх здійснюватимуть приватні компанії.

З даними за 4 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 619: росія готує сильні обстріли, а зі США долітають тривожні новини

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 620: армія росії зазнає великих втрат на фронтах, ЗСУ та окупанти обмінюються ракетними ударами

Інформацію за 6 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 621: окупанти сповільнилися на фронті, але активно обстрілюють ракетами