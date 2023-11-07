Демобілізація під час війни: у Раді зробили сумну для бійців заяву

Багато хто перебуває на фронті вже майже два роки

Рідні військових, які перебувають на фронті з першого дня повномасштабної війни, стурбовані відсутністю демобілізації та чітко встановлених термінів служби. Однак на сьогоднішній день це вкрай малоймовірно.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України у ВР Федір Веніславський. Він підтвердив, що на цю тему тривають гарячі дискусії.

"На сьогоднішній день я не бачу підстав для демобілізації. Іде повномасштабна конвенційна війна. Історія показує, що в ході таких війн демобілізація до завершення бойових дій, як правило, не здійснюється. Так, це питання обговорюється, ведуться гарячі дискусії, але говорити про які рішеннях на даний момент не доводиться", — зазначив він.

Він додав, що щоб предметно розглядати можливість демобілізації, потрібно розуміти мобілізаційний ресурс. Військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті, необхідно кимось замінити, а для цього потрібно зробити низку великих та складних дій.

Щоб ротація стала можливою, парламент ухвалив закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Проте за пів року його так і не підписав Володимир Зеленський. Веніславський не уточнював, у чому причина затримки.

"Так, закон було створено та надано на підпис президента. У чому причина — питання до Офісу президента, яке відповідальне за ці питання", — зазначив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Що таке смарт-мобілізація і чи звільнять із ЗСУ тих, хто воює два роки — інтерв’ю з членом оборонного комітету

Нагадаємо, у Києві пройшла акція родичів військовослужбовців, які вимагали проведення ротації. Багато воїнів перебувають на фронті без перерви та відпочинку з першого дня повномасштабного вторгнення.