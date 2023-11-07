Наплив військовополонених? В Україні відкриють ще один табір для окупантів

Умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права

Незабаром в Україні відкриють ще один табір для утримання російських військовополонених. Таке рішення було ухвалено через велику кількість російських окупантів, які здалися в полон самі або потрапили в "руки ЗСУ".

Про це повідомили в Telegram-каналі українського державного проекту "Хочу жити", який націлений на прийом звернень військовослужбовців Росії щодо здачі в полон. Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

"Як і у випадку з табором "Захід-1", умови в новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком з рідними, а також постійним доступом представників Міжнародного комітету Червоного хреста. табір знаходиться в глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями", — йдеться у повідомленні.

Організатори проекту також наголосили, що на відміну від росії, Україна дотримується міжнародних та гуманітарних норм. Тому утримування військовополонених відбувається у виключно відведених для цього місцях. Водночас країна-агресор утримує українських військових у звичайних в’язницях та виправних колоніях разом з ув’язненими. Іноді йдеться про нелюдські умови.

Нагадаємо, раніше журналісти "Телеграфа" побували в таборі, де утримуються російські військовополонені та показали умови їхнього життя там. Така "екскурсія" визвала неоднозначну реакцію.