Візит Зеленського до Ізраїлю: ЗМІ дізналися від дипломатів нову інформацію

У мережу було злито інформацію про майбутній візит українського лідера

Президент України Володимир Зеленський відклав свою поїздку до Ізраїлю, розмови про яку не вщухають тривалий час, на невизначений строк. Візит мав відбутися у вівторок, 7 листопада.

Інформацію про це публікує газета The Times of Israel, посилаючись на ізраїльське дипломатичне джерело. За його словами, Зеленський все ж таки поїде до Ізраїлю, але нова дата поки невідома.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розкритими обіймами", — сказав один із чиновників.

Причиною рішення відкласти поїздку став витік інформації про те, що президент має намір відвідати Ізраїль. Новини про його приїзд цього тижня проникли у ЗМІ на вихідних. Тому було вирішено змінити дату.

Зазначимо, що журналіст "Кан" Аміхай Штайн заявив, що нібито Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, пославшись на "невідповідний час". Водночас в Ізраїлі заявили, що факту відмови українському лідеру не було. Своєю чергою і посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що справді з боку Ізраїлю не надходило відмови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із чиновників в Ізраїлі заявив, що витік інформації про приїзд Зеленського до Ізраїлю шкодить безпеці українського лідера.