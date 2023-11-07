Частина оточення Зеленського не вірить у перемогу України? Тука оцінив статтю Time

Для українців деякі озвучені тези у статтях Зеленського та Залужного виявилися повною несподіванкою

У гучній статті TIME, колонці та інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в The Economist немає нічого сенсаційного. Для тих, хто "в темі", не є таємницею, що в частині оточення Зеленського є пораженські настрої. Але у цьому є свій нюанс.

Про це "Телеграфу" сказав колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ОВА (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука. За його словами, військові та волонтери точно не були здивовані озвученому в цих матеріалах.

"Я нічого сенсаційного у цих матеріалах не побачив. Виходячи з того, що переважна кількість громадян України не живуть війною, хоч би як це парадоксально звучало, для них озвучені тези виявилися повною несподіванкою. А для військових, волонтерів, аналітиків, для тих, хто "в темі", нічого сенсаційного в інформації немає", — сказав Тука.

До прикладу він навів статтю TIME. Тука наголосив, що для нього особисто вже далеко не новина, що в частині оточення президента Володимира Зеленського є поразницькі настрої.

" Інша річ — обумовлені такі настрої деякими об’єктивними чинниками або це відверто проросійські віяння, які опанували певну частину наближених до президента. Цим, як на мене, має цікавитись Служба безпеки", — зазначив співрозмовник "Телеграфа".

Щодо одкровень Валерія Залужного у колонці The Economist, на думку Туки, вони дисонують з тим, що українці постійно чують у "Єдиному телемарафоні" про постійні перемоги та прориви.

"Головком визнав, що є загроза перетворення того, що відбувається на фронті, на окопну війну. Деякі ветерани мені в особистих повідомленнях пишуть, що ми дійшли стадії АТО-2. Того, що ми мали на Донбасі, починаючи приблизно з 2016-го. І це не надає оптимізму. Я чудово знаю, що означає такого роду "заморожування" на лінії фронту. Це завжди призводить до деморалізації особового складу. До демотивації. Це погано, дуже погано", — підсумував він.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа": "Коли щось зміниться на фронті і чи вдасться швидко звільнити Крим — Тука про Залужного, Зеленського і "арестовичів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський прокоментував статтю Валерія Залужного щодо ситуації на фронті. Глава держави незгоден із висновками головкому.