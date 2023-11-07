Як воно бути військовим психологом та куди йти, щоб долучитися до підтримки морального духу бійців?

До роботи з військовими підключаються цивільні психологи та соціальні працівники

На передовій, кожен військовий зіштовхується із надзвичайно складними психологічними викликами. Ще важче це відчувається в періоди активного контрнаступу — стрес і психологічний тиск зростають надзвичайно. Над збереженням морального духу та психологічного здоров'я військовослужбовців працюють психологи, але фахівцям складно охопити всіх бійців.

Як розповів для "Телеграфу" досвідчений психолог військової школи "Боривітер" Олег Крець, до роботи з військовими долучаються всі, хто може і хто готовий.

— Дуже хотілося б сказати, що в нас є повноцінні інституції, які мають чіткий напрям діяльності, але їх нема. Натомість в Україні існує велика кількість цивільних психологів, ГО, фондів та інших ініціатив, спрямованих на підтримку цивільних. Вони також допомагають сім'ям загиблих бійців або військовим, які повернулися з полону. Беруть участь як цивільні психологи та психотерапевти, так і військові психологи. До кого є доступ, у кого є час. До посади психолога підключають навіть соціальних працівників, — каже психолог.

За його словами, спеціалізовану освіту військового психолога можна здобути у Національній академії Національної гвардії України. Є також курси військових психологів, але щоб пройти їх, бажано вже мати базову психологічну або медичну освіту.

— У психології є різні напрями: робота з травмами, стресом, кризові терапії тощо. Є певна кількість психологів, які можуть з цим працювати, вони проходять курси та вчаться. Тому зараз залучають цивільних психологів, які періодично приїжджають і працюють з командирами, сержантами і рядовими солдатами. Це було подання від Генерального штабу ЗСУ. І після цього почали підписувати меморандуми з певними організаціями, ГО та фондами про співпрацю. І після підписання вони туди їдуть. Або ж це пряме запрошення від батальйонів, іноді це порушення інструкції, але всі шукають виходи з нагальних ситуацій, — розповідає Олег Крець.

Про те яким є загальний моральний стан військових сьогодні та проблеми у цій сфері читайте в повному інтерв'ю, яке вийде на сайті "Телеграф" у четвер, 8 жовтня, зранку.