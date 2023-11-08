ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини? Що дізнався ISW (карта)

Спроби рф перекрити Дніпро не завадили українським силам перекинути особовий склад та техніку на позиції на східному березі, — ISW

Сили оборони України, напевно, перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області. Такого висновку на підставі аналізу російських даних дійшли фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області і продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції У них задіяно легке піхотне угруповання приблизно батальйонного розміру, пише ISW.

Російські "військори" 6 листопада збільшили знімок, на якому нібито знято український гусеничний десантний транспорт, який перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля села Кринки. Воно розташоване за 30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро.

Інші "військори" стверджували 7 листопада, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок. Вони збільшили окремі кадри 7 листопада, де нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібія в невстановленому місці на східному березі.

Деякі з російських так званих "військрів" стверджували, що один чи два українські БТРи перетнули Дніпро біля Кринок. Інші "військори" зазначали, що українські війська перекинули до цього району кілька бронетранспортерів.

Крім того, російські інформатори стверджують, що понад 300 українських військових (приблизно батальйон) діють на східному березі у районі Кринок. За їхньою інформацією, українські сили утримують позиції в центрі Кринок та прилеглих районах. За твердженням ще одного "військора", кілька сотень українських військових діють на всьому східному березі Херсонської області.

Аналітики, посилаючись на російських "військових блогерів" зазначають, що бойові зіткнення йдуть біля Кринок, а також поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) та Підстепового (17 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра). При цьому, за їхніми висновками, спроби українських військ просунутися вперед 6 та 7 листопада не були особливо масштабними порівняно з попередніми днями. ISW нагадав, що Сили оборони, ймовірно, провели початкові атаки через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області 17 та 18 жовтня.

"Повідомлення про угруповання українських сил чисельністю до батальйону на східному березі свідчить про те, що інтенсивні російські зусилля щодо перекриття річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад та матеріальну частину на позиції на східному березі", — пише ISW, додавши, що Інститут не спекулюватиме на перспективах подальшої активності українських військ на східному березі Херсонської області.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі гучної статті головкому ЗСУ Валерія Залужного, який говорить про безвихідь у війні, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість зміни стратегії бойових дій. За його словами, українські військові вигадують різні плани та операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по росії.