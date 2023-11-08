"Ти ж живий, не прикалуйся": мережу розриває зворушливе відео порятунку птиці бійцем ЗСУ
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На щастя для птаха, поряд був український солдат
На захист Сил оборони від російської навали можуть розраховувати абсолютно всі українці. Це стосується і братів наших менших, що вкотре довело нове відео, яке добряче зворушило мережу.
Даний відеоролик публікує зараз багато українських Telegram-каналів. З кожним днем воно стає все популярнішим.
Починається відео з сумних кадрів — сойка (птах сімейства вранових) повісилася на волосіні від розтяжки і не могла нічого вдіяти. Ймовірно, птах не побачив у польоті пастку і врізався в неї. Тварина висіла в безпорадному стані і, швидше за все, згодом би померла. На щастя, неподалік опинився український воїн.
Чоловік не тільки звільнив птаха, але й виходжував його, поки він набирався сил після травми. Воїн поводився з пернатим, як зі своїм новим побратимом — серйозно, але ласкаво.
"Давай, виживай, щоби все у нас нормально було", — каже воїн.
Чоловік забезпечив птицю житлом, водою та їжею, а згодом вона відновилася.
Прості українці, побачивши це відео, неабияк зворушилися:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ дивом врятували сім’ю з окупованих Олешок від затоплення.