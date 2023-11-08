Зеленський повідомив, скільки українців евакуйовано з Гази: з ними десятки громадян країни-сусіду

Україна рада допомогти своїм сусідам

Із Сектору Газа, де зараз відбуваються бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС, евакуюють українських громадян. Перша група вже у безпеці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За даними глави держави, ця група евакуйованих складається із 43 українців. Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

"Раді допомогти нашому дружньому сусідові", — наголосив Зеленський.

Евакуйовані були доставлені до Єгипту. Нині вони у безпеці. Дипломати надають їм усю необхідну допомогу.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агенції докладають усіх зусиль, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", — сказав президент.

Варто зазначити, що гуманітарний коридор на КПП Рафах між Сектором Газа та Єгиптом почав працювати 1 листопада за посередництва Катару. Нині незрозуміло, як довго він працюватиме. Загалом у Секторі Газа перебуває близько 500 українських громадян і вже відомо, що один дорослий та троє дітей загинули. Ще 6 людей отримали поранення.

Раніше ми писали про те, що вже зараз дипломати отримали понад 300 запитів на евакуацію. Ще 7 листопада передбачалося, що першими вивезуть групу із 20 осіб, але як можна зрозуміти її розширили.