В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці (оновлено)

Біля півночі літає ще й тактична авіація

В усіх без винятку українських містах лунають звуки повітряної тривоги. У повітряних силах попереджають про небезпеку.

Так, за даними українських військових, тривога пов’язана із злетом російського МіГ-31К — це носій гіперзвукових ракет "Кинджал". Зліт літального апарату зафіксовано з аеродрому Саваслейка.

Про загрозу іншого ракетного озброєння, наприклад, балістичних ракет поки що не повідомляється. Тим часом за 10 хвилин до масштабної тривоги у північні області України попередили про небезпеку через активність ще й тактичної авіації, яка може мати відповідне їй озброєння, зокрема керовані авіабомби.

Варто зазначити, що противник регулярно "кошмарить" Україну злітами своїх МІГів із гіперзвуковим озброєнням. Справа в тому, що через швидкість ракет не завжди можна добігти до укриття, а тому наші військові, піклуючись про громадян, включають тривогу відразу під час зльоту таких цілей.

Оновлено о 15:05: відбій тривоги, пов'язаної з МіГом – Повітряні сили ЗСУ.

Відразу після цього по областях пішли "відбої".

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що відомо про одну з найгрізніших путінських ракет — "Кинджал".

Раніше ми писали про те, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали кілька потужних вибухів.