Найдорожча зброя росіян, вражена українським FPV-дроном: у мережі з'явилося ефектне відео

Це новий рекорд

На війні в Україні відбувся ще один історичний момент. Українські оператори FPV-дронів підірвали саму свою "жирну" ціль.

Про це розповів відомий український волонтер Сергій Стерненко. Дроном, який він закупив на гроші українців, була вражена ворожа техніка.

За його даними, воїни з підрозділу "Крила в пекло" 103 бригади тероборони на Куп’янському напрямку за допомогою кількох дронів підпалили та знищили російський ЗРК Тор. Зазначається, що вартість цієї машини становить 24 мільйони доларів — понад 900 мільйонів гривень.

"А це щонайменше у 4 рази (!!!) більше, аніж ми взагалі зібрали на майже 14 000 FPV за весь час!", - каже він і додає, що це вже другий такий ЗРК, підбитий за допомогою FPV, але попередній після пошкодження, на жаль, зміг відійти.

Що таке FPV-дрон

FPV — це абревіатура, яка в перекладі з англійської означає "від першої особи". Відповідно, як можна зрозуміти з назви, керування цим літальним апаратом відбувається саме таким чином. Для цього оператор одягає на себе окуляри, в які передається зображення з камери дрона. Завдяки цьому досягається висока точність ударів. Ще однією перевагою FPV є їхня маневреність, адже спочатку вони створювалися для різних цивільних змагань та інших заходів. Деякі FPV-дрони розганяються до 170 км/год, або навіть більше. В умілих руках такі дрони дуже маневрені, можуть швидко змінювати напрямок руху і залітати у вузькі місця, такі як люки танків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що командир українських штурмовиків розповів, чого найбільше не вистачає Україні на фронті.