"Війна не перейде в затяжний формат": у Зеленського відповіли на 4 пропагандистські тези росії

В ОП переклали російську брехню з пропагандистської мови на об’єктивну

В Офісі президента України розвіяли всі російські "казки" про війну в Україні, які росія просуває як свої нові основні наративи. Там також закликали українців не підігравати супротивникові.

Про це пише радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі. Так, у Зеленського виділили чотири російські "ідеї-фікс", які активно просувають пропагандисти:

"заморожений конфлікт";

"переговори";

"санкції не працюють";

"в українському військово-політичному керівництві розкол".

"Перекладаю з російсько-пропагандистської на об'єктивну: "Рф категорично боїться військового програшу та продовження тиску по лінії фронту", "Рф потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій", "ресурсне виснаження Росії надто очевидне, військові виробництва депресовані, відбувається постійний пошук витратників в Ірані/КНДР", "Рф категорично хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти", — каже Подоляк.

Пояснюючи всі ці тези, Подоляк звернувся до українців та попросив припинити "свідомо догравати російські примітивні пропагандистські ігри". За його словами, насправді немає і не буде жодного переходу війни до затяжного формату. Зазначається, що переговори щодо обсягів зброї продовжуються, інвестиції у виробництва йдуть, стратегії коригуються.

Немає і не буде переговорного процесу на умовах росії, оскільки це не справляється з проблемою війни, а навпаки, її масштабує. Щодо санкцій, то, за словами Подоляка, вони працюють – і дуже ефективно.

"Але потрібно долати проблему приватних посередників із третіх країн, які частково дозволяють обходити санкції", — наголошує політик.

Він також спростував розкол у військово-політичному керівництві країни.

"Воно (керівництво – Ред.) перебуває у постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках – Ставка, Військовий кабінет – і вкрай зацікавлене у застосуванні максимально дієвих технологій знищення російського окупаційного угруповання", – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов обнадіяв заявою щодо війни в Україні.