Ситуація вкрай складна: експерт розповів про події на Бахмутському напрямку (мапа)

Противник все ще вірить у те, що він зможе утримати свої рубежі

Ворог не дає закріпитись українським військовим на важливих позиціях на Бахмутському напрямку. Противник регулярно проводить контратаки на позиції ЗСУ в районі Андріївки та Кліщіївки.

Про це в інтерв’ю "Обозревателю" заявив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, інформація про те, що ЗСУ перетнули залізничну гілку поблизу Андріївки під Бахмутом, не відповідає дійсності.

"На жаль, ні, тому що противник зосередив на цій ділянці фронту чимало своїх підрозділів, у тому числі підрозділи "Шторм-Z", які прямо зараз намагаються контратакувати наші позиції в районі Кліщіївки та Андріївки, як мінімум, з метою уповільнити просування української армії на схід", — сказав він.

За його словами, ворог також активізував свої зусилля вздовж дороги Т-0513 між Горлівкою та Бахмутом. Там противник почав будівництво укріплених споруд.

Ситуація в районі Андріївки та Кліщеївки

"Тобто противник все ще вірить у те, що він зможе утримати свої рубежі та позиції в Бахмуті та в його околицях і має для цього досить серйозні підстави", — зазначив Селезньов.

Ситуація у районі Бахмута

Військовий експерт також додав, що наразі ЗСУ переживають дуже важкий етап на цьому напрямі, оскільки противник не перестає атакувати.

"Ситуація вкрай складна. Водночас у районі Андріївки та Кліщіївки зараз точаться зустрічні бої. Наші штурмові підрозділи, насамперед, 3-я окрема штурмова бригада намагається просуватися на схід, а їй назустріч просуваються російські окупаційні підрозділи", — завершив він.

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