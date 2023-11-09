Розвалені будинки та потрощені комунікації: в поліції показали наслідки обстрілу Чернігівщини (фото)

Російські окупанти обстріляли вночі Чернігівську область. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлі та комунальне підприємство, житлові будинки, господарські будівлі мирних жителів міста Семенівки.

Про це у четвер, 9 листопада, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції. Чернігівській області. Зазначається, що після обстрілів на місці працювали правоохоронці.

"Прикордонники продовжують страждати від цілодобових ворожих атак. Вночі ворог завдав ударів по центру міста Семенівка Новгород-Сіверського району. На місцях російських атак працювали поліцейські та всі профільні служби, які надавали допомогу постраждалим, ліквідували та документували наслідки обстрілів", — йдеться у повідомленні.

За всіма фактами обстрілів окупантів слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Новина доповнюється…