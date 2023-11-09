У окупантів новий пропущений? Повідомляють про приліт по "базі" в Скадовську, подробиці (фото)

Тривогу росіяни включали не дарма

На тимчасово окупованих територіях півдня України, зокрема у Криму, росіяни оголосили про повітряну тривогу. В цей час там пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, які ґрунтуються на інформації від очевидців, "бавовна" прийшла до Скадовська (лівобережна Херсонщина).

Андрющенко запевняє, що ціллю було місце базування російських загарбників на базі відпочинку "Лотос". Це сталося о 9:20 за київським часом.

Так, судячи з даних із відкритих джерел, виглядає ця база.

Офіційної інформації з цього приводу поки що не надходило. Інформації про втрати противника також поки що немає. Однак у мережі вже з'явилися фото нібито з місця подій. На них видно медиків, які відвозять поранених на каталках, військову поліцію росії та пожежні машини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по носію "Калібрів" у Керчі. То був новий корабель " Аскольд ". По ньому прилетіло близько трьох разів. У мережі вже показали, як він виглядає після прильотів.

Також ми повідомляли про те, що біля Маріуполя злетів у повітря великий склад боєприпасів. У населеному пункті після цього зникла електрика, а росіяни закрили її на в’їзд та виїзд. При цьому в мережі після цього з’явилися повідомлення, що удару по об’єкту було завдано після того, як туди на ремонт прилетіло кілька гелікоптерів.