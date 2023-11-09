Продав задешево: навідником ракет на корабль "Аскольд" у Керчі став російський офіцер (фото)

Саме під його керівництвом з "Інгушетії" російські окупанти запускали ракети "Калібр" по цивільних об’єктах в Україні

Координати місцезнаходження корабля "Аскольд" в Керчі, який нещодавно зазнав атаки у тимчасово окупованому Криму, надав українським військовим командир іншого російського судна. Зробив це російський офіцер за грошову винагороду.

Всього за $1500 окупант допоміг Силам оборони України знищити ракетний корабель. Подробиці цієї спецоперації повідомив телеграм-канал "Крымский ветер".

Так, йдеться про командира малого ракетного корабля "Інгушетія" 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чф рф Олександра Єрмоленка. Відомо, що він родом із Севастополя.

фото https://t.me/Crimeanwind

фото https://t.me/Crimeanwind

Саме під керівництвом Єрмоленка з "Інгушетії" російські окупанти запускали ракети "Калібр" по цивільних об’єктах в Україні.

Повідомляється, що за передану інформацію про корабель "Аскольд" він мав отримати $1000. Але виторгував $1500.

Нагадаємо, що росЗМІ визнали удар по їхньому кораблю, посилаючись на слова Міністерства оборони росії.

фото https://t.me/Crimeanwind

фото https://t.me/Crimeanwind

Справка

За даними "Мілітарний", корабель "Аскольд" має такі характеристики:

· максимальна швидкість ходу – 30 вузлів;

· дальність плавання – 2500 миль;

· водотоннажність – 860 тонн;

· автономність – 15 діб;

· довжина — 60 м;

· ширина — 10 м з 4-метровою осадкою;

· двигун – два дизельні двигуни М-507Д-1 потужністю по 7 360 кіловатів;

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські війська ведуть підготовку до атак по ряду російських регіонів, а також по тимчасово окупованому Криму цієї зими.