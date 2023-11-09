Удар рф по кораблю в Одесі: у ЗСУ розкрили нові трагічні деталі

Життям інших поранених нічого не загрожує

У ЗСУ розкрили деталі про загиблого моряка, якого вбили росіяни внаслідок терористичної атаки на цивільне судно біля Одеси. Чоловік був українцем.

Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Суспільне. Спротив". За її словами, росіяни вдарили майже по капітанському містку судна під прапором Ліберії. У момент атаки там був лоцман-українець. Моряк був працівником Адміністрації морських портів.

Також поранення отримали три інші члени екіпажу. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то ушпиталили тільки одного, решта — отримали допомогу на місці й залишились у складі екіпажу на борту судна", — сказала речниця.

Саме судно, за даними Гуменюк, досить сильно постраждало внаслідок ракетного удару окупантів.

Нагадаємо, що удар стався увечері 8 листопада і припав по цивільному судну під прапором Ліберії. За даними ЗСУ, поранення отримали також громадяни Філіппін. Докладніше про атаку ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія атакувала Одеську область протикорабельними ракетами "Онікс". Удар також був спрямований проти цивільного судноплавства.