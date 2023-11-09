ЗСУ підірвали російський "аналоговнєтний" ЗРК: що відомо про новинку

На одну "вундерваффе" у росіян поменшало

Збройні сили України знищили черговий російський "аналоговнєт". Ним виявився один із новітніх ЗРК.

Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Деталі військовий не розкрив, проте заявив, що ураженою ціллю є ЗРК С-300В4.

Крім того, протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія виконали 1241 вогневе завдання, внаслідок яких загальні втрати ворога становили 542 особи.

Що таке С-300В4

Ця система ППО потрапила до ЗС рф в 2014 році. Сама собою є подальшою модернізацією ЗРК С-300В і З-300ВМ. За даними російської пропаганди, С-300В4 нібито може вражати цілі на дальності до 400 кілометрів, обстрілювати одночасно до 24 повітряних цілей і наводити на них до 48 зенітних ракет.

Стверджується, що вона може захистити від ударів усіх типів літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті українські оператори FPV-дронів вразили свою найдорожчу мету в історії.