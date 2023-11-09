Скільки військових загинуло в ДТП на блокпостах: у МВС назвали сумну цифру

Переважним чином, інциденти ставалися саме через помилки водіїв

З 24 лютого 2022 року, коли почалася війна росії проти України, в дорожньо-транспортних пригодах на блокпостах загинуло 11 військовослужбовців та співробітників Національної поліції. Ще 37 осіб зі складу ЗСУ та НПУ зазнали травм та поранень.

Про це розповів заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Антон Страшко в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, ДТП переважним чином ставалися через дії водіїв.

"Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов", – пояснив він.

Страшко додав, що з лютого 2022 року кількість блокпостів на дорогах значно зменшили, але вони продовжують залишатися там, де це необхідно. Така ситуація збережеться до закінчення війни, знімати блокпости на важливих дорогах та мостах не планується.

"Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи", – нагадав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що наприкінці жовтня на в'їзді до Києва водій на смерть збив військового. Винуватець інциденту виявився відомим столичним приватним адвокатом.

Ще один кричущий інцидент стався 26 травня – в той день суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на блокпосту збив нацгвардійця. Під час слідства з'ясувалося, що Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння. А ще суддя відмовився від обстеження та намагався підкупити родину загиблого військового.