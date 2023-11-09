Тепер інша проблема: рф відновлює експорт свого бензину, але росіянам не легше

Тепер на ситуацію скаржаться вже виробники, а не звичайні росіяни

Влада країни-агресора готується зняти заборону на експорт свого палива. Тепер росіяни мають іншу проблему.

Про це пише Reuters. Причиною такого кроку, як стверджують співрозмовники агентства, стало затоварення бензином унаслідок введених у вересні цього року обмежень. При цьому зменшити обсяги виробництва без дорогої консервації потужностей нафтопереробні компанії не можуть.

"Нині низький сезон, ми не можемо продавати стільки бензину на внутрішньому ринку", — скаржиться джерело.

За даними агентства, експорт може бути відкрито вже наступного тижня.

Нагадаємо, що заборона на експорт бензину та дизеля рф запровадила на тлі стрімкого зростання цін на пальне у роздрібній торгівлі. Ціна на паливо для звичайних росіян різко повзла нагору, а крім цього воно було в дефіциті. Досі ціни на заправках там так і не повернулися до весняного рівня через загальну інфляцію.

Раніше ми писали про те, що Україну наповнює дешеве паливо із російським слідом.